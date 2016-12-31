В Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорого

Министерства экономического развития Мурманской области в конце года подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2016 года.



Как сообщает ведомство, па потребительском рынке Мурманской области в январе-ноябре 2016 года сохранялась тенденция снижения физических объемов розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг населению, обусловленная низким потребительским спросом населения на фоне снижения реальных денежных доходов.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах снизился на 5,8% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, физические объёмы продаж промышленных товаров - на 8,2%, продовольственных - на 4,3%.

В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров сократилась на 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 60,7%.

Физические объёмы оборота общественного питания снизились на 2,3% к уровню января-ноября 2015 года.

По предварительным данным Мурманскстата индекс физического объёма платных услуг населению составил 99,1% по отношению к январю-ноябрю 2015 года. Наибольшее сокращение физических объемов отмечено по ветеринарным (на 5%), бытовым (на 4%), туристским и медицинским услугам (на 3,5%), по услугам физической культуры и спорта и транспортным услугам (на 2%). При этом физические объёмы санаторно-оздоровительных услуг и услуг гостиниц и аналогичных мест размещения превысили уровень соответствующего периода предыдущего года на 1%.

По данным Мурманскстата в ноябре 2016 года инфляция сложилась на уровне 105,0% к декабрю предыдущего года (в 2015 году – 112,1%), что соответствует среднероссийскому уровню.

Продовольственные товары за одиннадцать месяцев подорожали в среднем на 3,9% (по России – на 4,0%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 7,9%, платные услуги населению – на 3,0% (по России, соответственно, на 6,2% и 4,6%).

Из числа продовольственных товаров наибольшее увеличение цен с начала года отмечено на гречневую крупу (на 39%), фруктово-ягодные консервы (на 15%), мороженое (на 14%), оливковое и сливочное масло, горох и фасоль (на 13%), рыбопродукты, кофе и безалкогольные напитки (на 11%), твердый сыр (на 10%), подсолнечное масло, печень говяжью, овсяную и перловую крупу (на 9%).

При этом в текущем году наблюдается снижение цен на отдельные продукты питания, среди них: плодоовощная продукция (на 10%), куриные яйца (на 8%) и пшено (на 5%).

Среди непродовольственных товаров наибольшее увеличение цен зарегистрировано на велосипеды и табачные изделия (на 16%), фарфоро-фаянсовую посуду (на 14%), детскую одежду (на 13%), обувь, игрушки и канцтовары (на 12%), хлопчатобумажные ткани, товары для физкультуры и спорта, перевязочные материалы, инструменты и оборудование, моющие и чистящие средства (на 11%), ювелирные изделия, стеклянную посуду, персональные компьютеры, ковры и ковровые изделия (на 10%), меха и меховые изделия, металлическую посуду, трикотажные изделия и легковые автомобили (на 9%).

Из числа платных услуг населению обрядовые услуги подорожали на 34%, жилищные услуги – на 13%, услуги почтовой связи - на 12%, правового характера - на 11%, среднего образования – на 10%, химчистки - на 9%.

При этом услуги железнодорожного транспорта подешевели на 11%, услуги банков – на 8%, услуги в сфере международного туризма – на 5%.