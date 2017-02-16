В Мурманской области в январе больше всего цены подросли на овощи

Как сообщает Мурманскстат, в январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наиболее подорожали овощи (на 13,7%), картофель (на 10,3), фрукты и цитрусовые (на 2,6), овощные консервы (на 1,7), сыр (на 1,5), сельди (на 1,3), масло и жиры (на 1,2), чай, кофе (на 1,1), кондитерские изделия (на 0,9%).

Вместе с тем, как сообщает статистическое ведомство, в это же время подешевели сахар (на 3,9%), крупа и бобовые (на 0,6%).

По группам непродовольственных товаров повышение цен отмечено на товары для животных (на 2,8%), спички (на 1,8), фарфоро-фаянсовую посуду, персональные компьютеры, моторное топливо (на 1,4), бумажно-беловые товары (на 1,3), парфюмерно-косметические товары, домашнюю обувь (на 1,1), ткани, галантерейные товары (на 1,0%).

Снизились цены на товары для садоводства (на 0,3%).

По группам услуг наблюдалось увеличение стоимости услуг пассажирского транспорта (в среднем на 3,3%), при этом стоимость проезда городским пассажирским транспортом возросла (на 9,4%), железнодорожным транспортом, напротив, снизилась (на 1,1%).

Возросла стоимость услуг дошкольного воспитания (на 2,8%), ветеринарных (на 2,5), страхования (на 2,0), правового характера (на 1,8%). Снижение цен отмечено на услуги в сфере зарубежного туризма (на 1,5%), коммунальные услуги (на 0,7), услуги банков (на 0,3%).