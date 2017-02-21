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Мурманская область. Арктика21.02.17 10:13

В Мурманской области в январе средняя зарплата у врачей учреждений социальной защиты населения достигла 75635,37 рубля

По итогам мониторинга заработной платы работников учреждений социальной защиты населения Мурманской области за январь 2017 года среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений, подведомственных региональному Министерству социального развития, составила 36643,43 рубля (указана среднемесячная начисленная заработная плата с учётом ежемесячных жилищно-коммунальных выплат).

Средняя заработная плата работников списочного состава за январь 2017 года по должностям основного персонала составила: врачи – 75635,37 рубля; педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 43644,39 рубля; средний медицинский персонал – 38611,00 рубля; социальные работники – 33955,53 рубля; младший медицинский персонал – 32395,60 рубля.

По типам учреждений за январь 2017 года заработная плата составила: в стационарных учреждениях – 34486,11 рубля; в комплексных центрах социального обслуживания граждан – 33501,10 рубля;  в центрах социальной поддержки населения – 43762,83 рубля.

 

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