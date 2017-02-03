В Мурманской области велико число работающих пенсионеров – 35% от общей численности пенсионеров

Итоги работы отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области в 2016 году и задачи учреждения на предстоящий год стали основными темами рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с руководителем отделения Галиной Чернышовой.

«Для меня как главы региона эта информация крайне важна. У нас почти 250 тысяч получателей различных видов пенсий – это треть населения области», – подчеркнула, открывая встречу, Марина Ковтун.

Как отметила в ходе доклада Галина Чернышова, за последние пять лет численность пенсионеров в регионе изменялась незначительно, при этом традиционно велико число работающих пенсионеров – на 1 января 2017 года оно составило 35% от общей численности пенсионеров. Это связано со спецификой региона – назначением досрочной страховой пенсии по старости за работу в районах Крайнего Севера.

Руководитель регионального отделения ПФР отдельно остановилась на вопросе получения заполярными пенсионерами единовременной денежной выплаты в размере 5000 рублей – на текущий момент она доставлена 99% получателей в регионе.

Ещё одно значимое направление работы ПФР связано с реализацией программы получения материнского капитала. Как сообщила Галина Чернышова, с начала действия программы в Мурманской области выдано более 37,8 тысячи сертификатов на материнский капитал.

Одной из тем обсуждения стали вопросы межведомственного взаимодействия – Марина Ковтун отметила эффективное партнерство правительства Мурманской области и регионального отделения ПФР. Так, в частности, в результате работы межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной платы в 2016 году фонд оплаты труда увеличился на 2,5 млн рублей. Еще один пример – сотрудничество регионального отделения ПФР с комитетом по развитию информационных технологий Мурманской области в сфере предоставления услуг через МФЦ. Только в 2016 году МФЦ оказали более 25 тысяч услуг по приему документов по линии Пенсионного фонда. В рамках сотрудничества с областным министерством социального развития в регионе реализуется Социальная программа с участием субсидии, предоставляемой ПФР. За последние три года в областной бюджет привлечено порядка 90 млн рублей субсидии. Большая часть этих средств направлена на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.