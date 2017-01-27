В Мурманской области внедряется Стандарт кадрового обеспечения промышленного роста

О пилотной апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области шла речь в докладе регионального министра образования и науки Наталии Карпенко на заседании областного правительства.

«Цель стандарта – выработать механизмы и инструменты обеспечения промышленности, экономики региона в целом высококвалифицированными кадрами не только за счет организации взаимодействия между работодателями, системой образования и профильными исполнительными органами государственной власти, но и посредством практико-ориентированного обучения и развития движения «WorldSkills». Пилотная апробация стандарта проходит на территории 21 субъекта Российской Федерации, в том числе в Мурманской области. Стоит отметить, что мы являемся единственным участником пилотной апробации стандарта в Северо-Западном федеральном округе», – сообщила Наталия Карпенко.

В июле 2016 года в Санкт-Петербурге было подписано Соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив, Союзом «Ворлдскиллс Россия» и правительством Мурманской области.

Ключевыми элементами стандарта являются прогнозирование потребности в кадрах, реализация механизмов практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, проведение независимой оценки качества подготовки кадров, профориентация и система дополнительного образования детей. Перспективная потребность в трудовых ресурсах наиболее велика в строительстве, на предприятиях топливно-энергетического комплекса, судоремонта, на транспорте, в здравоохранении и образовании.

В Мурманской области уже имеется опыт внедрения практико-ориентированной модели обучения. Так, Кандалакшский индустриальный колледж и «КАЗ-СУАЛ» внедрили практико-ориентированное обучение по специальности «Металлургия цветных металлов», Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота и АО «Электротранспорт» успешно реализуют дуальное обучение по профессии «Водитель городского электротранспорта». В процессе апробации Стандарта планируется расширить перечень образовательных программ, реализуемых в дуальной форме, и привлечь к их реализации предприятия Мурманской области, на базе которых будут созданы структурные подразделения колледжей. В настоящее время получено согласие от 6 ведущих предприятий региона на участие в пилотной апробации стандарта. Это – АО «Ковдорский ГОК»,филиал «35 СРЗ» АО «Центр судоремонта «Звёздочка», филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка» «СРЗ «Нерпа», АО «Оленегорский механический завод», АО «Оленегорский ГОК», АО «Электротранспорт».

Два предприятия («35 СРЗ» АО «ЦС Звёздочка» и АО «Ковдорский ГОК») уже приступили к пилотной апробации и созданию структурных подразделений колледжей на свое базе. Четыре предприятия заключили договоры о сотрудничестве с образовательными организациями по внедрению Стандарта.

Одним из механизмов независимой оценки качества подготовки кадров является движение «WorldSkills Russia». С целью создания необходимых условий развития движения «Молодые профессионалы («WorldSkills Russia»)» в регионе функционируют 10 специализированных центров компетенций по приоритетным профессиям и специальностям, оснащенных в соответствии с международными стандартами. В рамках внедрения Стандарта планируется дальнейшее развитие движения в регионе, в том числе расширение компетенций, аккредитация специализированных центров компетенций, увеличение числа участников и экспертов и т.д.

С целью популяризации рабочих профессий и специальностей, а также обеспечения навигации по востребованным и перспективным профессиям ежегодно в регионе проводятся разнообразные профориентационные мероприятия, действует программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников «JuniorSkills», для развития навыков детей в сфере высоких технологий на базе центра «Лапландия» создается детский технопарк «Кванториум».

Успешная апробация Стандарта будет в значительной степени способствовать достижению Мурманской областью статуса наиболее инвестиционно привлекательного региона Арктической зоны Российской Федерации.

«Зачастую руководители предприятий сетуют на кадровый дефицит. В то же время они очень формально, инертно подходят к вопросам стратегического планирования подготовки кадров для собственных предприятий. Необходимо обеспечить кадровый состав будущего необходимыми учебными программами путем вовлечения предприятий в эту совместную работу», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.