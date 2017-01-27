ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Море – берегу, или У рыбаков Северного бассейна штиля почти не бываетВ 2016 году почти четверть трудоспособного населения поменяла работу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.01.17 15:51

В Мурманской области внедряется Стандарт кадрового обеспечения промышленного роста

О пилотной апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области шла речь в докладе регионального министра образования и науки Наталии Карпенко на заседании областного правительства.

«Цель стандарта – выработать механизмы и инструменты обеспечения промышленности, экономики региона в целом высококвалифицированными кадрами не только за счет организации взаимодействия между работодателями, системой образования и профильными исполнительными органами государственной власти, но и посредством практико-ориентированного обучения и развития движения «WorldSkills». Пилотная апробация стандарта проходит на территории 21 субъекта Российской Федерации, в том числе в Мурманской области. Стоит отметить, что мы являемся единственным участником пилотной апробации стандарта в Северо-Западном федеральном округе», – сообщила Наталия Карпенко.

В июле 2016 года в Санкт-Петербурге было подписано Соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив, Союзом «Ворлдскиллс Россия» и правительством Мурманской области.

Ключевыми элементами стандарта являются прогнозирование потребности в кадрах, реализация механизмов практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, проведение независимой оценки качества подготовки кадров, профориентация и система дополнительного образования детей. Перспективная потребность в трудовых ресурсах наиболее велика в строительстве, на предприятиях топливно-энергетического комплекса, судоремонта, на транспорте, в здравоохранении и образовании.

В Мурманской области уже имеется опыт внедрения практико-ориентированной модели обучения. Так, Кандалакшский индустриальный колледж и «КАЗ-СУАЛ» внедрили практико-ориентированное обучение по специальности «Металлургия цветных металлов», Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота и АО «Электротранспорт» успешно реализуют дуальное обучение по профессии «Водитель городского электротранспорта». В процессе апробации Стандарта планируется расширить перечень образовательных программ, реализуемых в дуальной форме, и привлечь к их реализации предприятия Мурманской области, на базе которых будут созданы структурные подразделения колледжей. В настоящее время получено согласие от 6 ведущих предприятий региона на участие в пилотной апробации стандарта. Это – АО «Ковдорский ГОК»,филиал «35 СРЗ» АО «Центр судоремонта «Звёздочка», филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка» «СРЗ «Нерпа», АО «Оленегорский механический завод», АО «Оленегорский ГОК», АО «Электротранспорт».

Два предприятия («35 СРЗ» АО «ЦС Звёздочка» и АО «Ковдорский ГОК») уже приступили к пилотной апробации и созданию структурных подразделений колледжей на свое базе. Четыре предприятия заключили договоры о сотрудничестве с образовательными организациями по внедрению Стандарта.

Одним из механизмов независимой оценки качества подготовки кадров является движение «WorldSkills Russia». С целью создания необходимых условий развития движения «Молодые профессионалы («WorldSkills Russia»)» в регионе функционируют 10 специализированных центров компетенций по приоритетным профессиям и специальностям, оснащенных в соответствии с международными стандартами. В рамках внедрения Стандарта планируется дальнейшее развитие движения в регионе, в том числе расширение компетенций, аккредитация специализированных центров компетенций, увеличение числа участников и экспертов и т.д.

С целью популяризации рабочих профессий и специальностей, а также обеспечения навигации по востребованным и перспективным профессиям ежегодно в регионе проводятся разнообразные профориентационные мероприятия, действует программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников «JuniorSkills», для развития навыков детей в сфере высоких технологий на базе центра «Лапландия» создается детский технопарк «Кванториум».

Успешная апробация Стандарта будет в значительной степени способствовать достижению Мурманской областью статуса наиболее инвестиционно привлекательного региона Арктической зоны Российской Федерации.

«Зачастую руководители предприятий сетуют на кадровый дефицит. В то же время они очень формально, инертно подходят к вопросам стратегического планирования подготовки кадров для собственных предприятий. Необходимо обеспечить кадровый состав будущего необходимыми учебными программами путем вовлечения предприятий в эту совместную работу», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
21.01.17: Дональд Трамп, президент США, после инаугурации вошёл в Белый дом. Какое значение для вас имеет событие мирового значения, если судить по реакции СМИ?Проголосовало: 475 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиТого, чего хотят пенсионеры, они не получатВ 2016 году цены промпроизводителей РФ выросли на 7,4%-PRO ВалютуДоллар укрепился на 68 копеек, евро – почти на 32 копейкиРубль незначительно дорожает к уровням закрытия на фоне стабильной нефти-PRO ЭнергетикуКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконитьПредставители муниципалитетов «слетелись» на свет в Мончегорск-PRO ЖКХКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконитьУправляющие компании надо постоянно принуждать к исполнению их прямых обязанностей - Сергей Дубовой-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения