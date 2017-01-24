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Мурманская область. Арктика24.01.17 14:21

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы прорабу одной из коммерческих организаций, осуществляющей строительство жилых застроек на территории города Гаджиево ЗАТО Александровск Мурманской области (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По данным следствия, руководство организации, имея реальную возможность выплатить заработную плату работнику, уклонилось от выполнения данного обязательства, нарушив конституционное право гражданина на труд за вознаграждение. В результате умышленных преступных действий руководства организации указанному работнику не выплачена заработная плата за период осуществления трудовой деятельности с августа по сентябрь 2016 года на общую сумму 122 тысячи  рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств, решается вопрос о назначении и проведении полного комплекса необходимых экспертиз, а также возмещения причинённого потерпевшему ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.

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