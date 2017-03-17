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Мурманская область. Арктика17.03.17 16:40

В Мурманской области впервые за последние 12 лет построено оборудованное по последним требованиям здание пожарного депо

О результатах деятельности комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области в 2016 году сегодня на заседании регионального правительства доложил председатель комитета Владимир Воротников. Как сообщил глава ведомства, в августе 2016 года в соответствии с поручением министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева в регионе работала межведомственная рабочая группа, которая изучала фактическое положение дел по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений в Мурманской области. По итогам работы членами рабочей группы отмечено, что уровень взаимодействия между органами исполнительной власти Мурманской области, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями, территориальными органами федеральных министерств и ведомств характеризуется как удовлетворительный и позволяет эффективно решать задачи охраны правопорядка и профилактики правонарушений.

В 2016 году продолжались работы по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Мурманской области. Совместно с ВНИИ ГОЧС завершена разработка технического задания на создание АПК «Безопасный город» на базе пилотных муниципальных образований (ЗАТО Александровск, ЗАТО г.Североморск, г.Мурманск и Кандалакшский район). За отчетный период, по информации УМВД России по Мурманской области, с использованием АПК «Безопасный город» раскрыто 1135 преступлений.

Также в прошлом году комитетом продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области обеспечения пожарной безопасности. За счет консолидированных средств федерального и регионального бюджета в размере 18 млн 215 тысяч рублей приобретено и смонтировано оборудование Центра обработки вызовов «Системы-112», в Мурманске начато строительство Центра обработки вызовов.

«Впервые за последние 12 лет построено оборудованное по последним требованиям нормативных документов здание пожарного депо в Териберке. Ввод в эксплуатацию нового здания позволит с большей эффективностью обеспечивать пожарную безопасность удаленного населенного пункта, в том числе с учетом перспектив развития его туристической инфраструктуры. На создание пожарного депо из областного бюджета израсходованы финансовые средства в размере 47 млн 590 тысяч рублей и 40 млн 158 тысяч рублей на дооснащение подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области аварийно-спасательным инструментом, средствами связи и пожаротушения, недостающим пожарно-техническим вооружением, боевой одеждой пожарного, вещевым имуществом и горюче-смазочными материалами», – проинформировал Владимир Воротников.

Продолжается работа по формированию народных дружин. По состоянию на 1 января 2017 года в реестр УМВД России по Мурманской области внесено 17 народных дружин и 8 общественных объединений правоохранительной направленности, всего 302 человека. Наиболее активно работа по этому направлению проводится в Мурманске, Мончегорске, Апатитах и ЗАТО Североморск.

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