В Мурманской области введено жилья общей площади в 1,4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2015 года

Министерства экономического развития Мурманской области в конце 2016 года подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года и оценке основных показателей за этот период. http://minec.gov-murman.ru/activities/devel_mo/sub01/sub01/2016/

Как сообщает ведомство, объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года сложился в сумме 28,2 млрд рублей, или 100,2% к аналогичному периоду 2015 года в постоянных ценах (в среднем по России – 95,7%). Положительная динамика показателя обусловлена увеличением объёма строительно-монтажных работ, выполненных предприятиями области на объектах строительства электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, транспортной инфраструктуры.

По данным Мурманскстата за январь-ноябрь 2016 года за счёт всех источников финансирования введено 36661 кв. метр общей площади жилья (в 1,4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2015 года), из которых 24,6% пришлось на индивидуальное жилищное строительство.