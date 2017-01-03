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Мурманская область. Арктика03.01.17 10:01

В Мурманской области введено жилья общей площади в 1,4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2015 года

Министерства экономического развития Мурманской области в конце 2016 года подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года и оценке основных показателей за этот период. http://minec.gov-murman.ru/activities/devel_mo/sub01/sub01/2016/

Как сообщает ведомство, объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года сложился в сумме 28,2 млрд рублей, или 100,2% к аналогичному периоду 2015 года в постоянных ценах (в среднем по России – 95,7%). Положительная динамика показателя обусловлена увеличением объёма строительно-монтажных работ, выполненных предприятиями области на объектах строительства электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, транспортной инфраструктуры.

По данным Мурманскстата за январь-ноябрь 2016 года за счёт всех источников финансирования введено 36661 кв. метр общей площади жилья (в 1,4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2015 года), из которых 24,6% пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

Из введенных домов: 72 индивидуальных жилых дома (общей площадью жилых помещений 9031 кв. метр) в г.Мурманск, г.Апатиты, г.Кировск, г.Мончегорск, г.Полярные Зори, а также Кольском, Терском и Кандалакшском районах; 51-квартирный жилой дом в г.п.Кандалакша (общей площадью жилых помещений 2480 кв. метров) и 2 жилых дома (36-квартирный и 24-квартирный) в г.Мурманск (общей площадью жилых помещений 2773 кв. метра) для расселения граждан из аварийного жилищного фонда;  76-квартирный жилой дом в г.Гаджиево (общей площадью жилых помещений 4122 кв. метра) для военнослужащих; 118-квартирный жилой дом в г.Кировск (общей площадью жилых помещений 7132 кв. метра) для сотрудников АО «Апатит»; 100-квартирный жилой дом в г.Ковдор (общей площадью жилых помещений 4830 кв. метров) и 120-квартирный жилой дом в с.п.Алакуртти (общей площадью жилых помещений 6293 кв. метра) для сотрудников Управления ФСБ России по Мурманской области.

 

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