ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Високосный 2016 год сдаёт дела году Петуха, или Новый год шагает по планетеТелеМамы: Это так здорово готовиться к Новому году всем вместе – от мала до велика!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.01.17 12:24

В Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%

Министерства экономического развития Мурманской области  в конце 2016 года подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2016 года.

Как сообщает ведомство, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 55,7 млрд рублей (109,1% к январю-ноябрю 2015 года в действующих ценах). Индекс производства – 103,1% (в среднем по России – 101,1%). Цены производителей увеличились на 5,6%.

В январе-ноябре 2016 года в Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%, производство тепла – на 3,6%.

Потребление электроэнергии составило 11,1 млрд. кВт ч, что на 0,7% выше уровня аналогичного периода 2015 года. Отпуск электроэнергии за пределы региона возрос на 10,7%.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседям
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
30.12.16: Что Вы делаете в 24.00 с 31 декабря на 1 января?Проголосовало: 195 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)15:00«Сказка о потерянном времени». Детский художественный фильм (6+)16:20«Цыган». Художественный фильм, серия 1 (12+)18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30«Столица». Тематическая программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоВ Мурманской области отмечался существенный рост долгов по оплате труда в декабре текущего года-PRO ВалютуРубль на 31 декабря уходит ослабевшимУчастники рынка фиксируют прибыль по рублю и перекладываются в доллар перед новогодними и рождественскими каникулами-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%Центр управления сетями Колэнерго продолжает приём основных транзитных линий электропередачи 110-150 кВ в технологическое управление-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 декабряКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему Дед Мороз не отвечает за снег и лёд на улицах городов и посёлков?-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензиюС любовью к детям – депутаты Госдумы замораживают индексацию маткапитала до 2020 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения