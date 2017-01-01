Министерства экономического развития Мурманской области в конце 2016 года подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2016 года.

Как сообщает ведомство, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 55,7 млрд рублей (109,1% к январю-ноябрю 2015 года в действующих ценах). Индекс производства – 103,1% (в среднем по России – 101,1%). Цены производителей увеличились на 5,6%.

В январе-ноябре 2016 года в Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%, производство тепла – на 3,6%.

Потребление электроэнергии составило 11,1 млрд. кВт ч, что на 0,7% выше уровня аналогичного периода 2015 года. Отпуск электроэнергии за пределы региона возрос на 10,7%.