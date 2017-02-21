В Мурманской области за 2016 год совокупная задолженность по всем налоговым платежам снижена более чем на 120 млн рублей
Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы России по Мурманской области. На заседании был рассмотрен вопрос об итогах работы налоговых органов Мурманской области за 2016 год и основных задачах на 2017 год. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин.
На заседании коллегии был отмечен рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 14% по отношению к 2015 году. Основным источником в структуре доходов является налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций, он составляет более 50% всех доходов. За 2016 год совокупная задолженность по всем налоговым платежам снижена более чем на 120 млн рублей.
Участники заседания отметили также очень высокий уровень взаимодействия налоговых органов и исполнительных органов государственной власти Мурманской области. Определенный положительный опыт взаимодействия налоговых органов с органами исполнительной власти и местного самоуправления достигнут в результате работы межведомственных рабочих групп по повышению собираемости налогов и неналоговых платежей и выявлению неплательщиков.
«Во многом от успешного взаимодействия налоговой службы с органами исполнительной власти и муниципальными образованиями зависит благополучие Мурманской области и социальная защищенность наших граждан. Поэтому в наступившем году считаем необходимым продолжить совместную эффективную работу и взаимодействие по текущим вопросам, направленным на расширение налогооблагаемой базы, улучшение качества прогнозирования доходов!» – отметил в своем докладе Роман Дурягин.