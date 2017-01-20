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Мурманская область. Арктика20.01.17 07:40

В Мурманской области зарплата 10% наиболее оплачиваемых работников в 9,5 раз превышает её размер 10% наименее оплачиваемых

Как сообщает Мурманскстат, для отражения более полной и объективной картины о дифференциации заработной платы органами статистики формируется информация об её уровне в зависимости от форм собственности и типов организаций, а также по профессиональным группам работников.

Так, в среднем за 2015 год в организациях иностранной формы собственности и с участием иностранного капитала средняя заработная плата работников была в 1,6 раза выше, чем в организациях муниципальной формы собственности.

В крупных и средних организациях средняя заработная плата в 2015 году была выше, чем в малых предприятиях, в 1,7 раза.

По данным выборочных обследований организаций (без субъектов малого предпринимательства и без вычета налогов и других удержаний), которые проводятся 1 раз в 2 года, получена следующая информация по Мурманской области:

в апреле 2015 года 5,1% работников была начислена заработная плата в размере свыше 100 тысяч рублей (2013 год – 4%). Заработная плата 10% наиболее оплачиваемых работников в 9,5 раз превышала её размер 10% наименее оплачиваемых, заработную плату на уровне и ниже средней имели 63,9% работников, что примерно соответствовало уровню 2013 года, соответственно, 10,1 раза и 63,7%;

в октябре 2015 года начисленная заработная руководителей всех уровней составляла 70351 рубль, специалистов высшего уровня квалификации – 45072, квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта – 42787, неквалифицированных рабочих – 18547 рублей.

Учитывая современные тенденции на рынке труда, а именно рост неформальной занятости населения, по поручению правительства Российской Федерации Росстат разработал Методику расчёта среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

Впервые среднемесячный доход от трудовой деятельности наёмных работников был рассчитан Росстатом за 2015 год. В Мурманской области этот показатель составил 39424 рубля (справочно: среднемесячная заработная плата работников организаций – 45989 рублей).

Официальная статистическая информация о средней заработной плате формируется органами государственной статистики на основании сведений, предоставленных организациями по утверждённым формам федерального статистического наблюдения и в соответствии с официальной методологией.

Среднемесячная номинальная начисленная (без вычета налогов и других удержаний) заработная плата одного работника исчисляется делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и количество месяцев в периоде.

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, носящая систематический характер. Пособия, получаемые работниками из государственных внебюджетных фондов (оплата больничного и др.), не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату.

 

 

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