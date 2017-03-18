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Мурманская область. Арктика18.03.17 09:20

В Мурманской области завершен конкурс на получение грантов губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности

В комитете по культуре и искусству Мурманской состоялось заседание Экспертного совета по грантам губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности.

Гранты губернатора Мурманской области предназначены для поддержки творческой деятельности молодых мурманских писателей, не являющихся членами мурманских организаций творческих союзов Российской Федерации. Напомним, возраст соискателя на получение гранта не должен превышать  35 лет.

В 2017 году на конкурс поступило 9 работ, 5 из них в прозе, 4 – в поэзии.  

Экспертный совет принял решение о выделении грантов Дарье Высоцкой на издание сборника стихов «Русалка на берегу» и Елене Захаровой на издание сборника стихов «Плакать нельзя». Размер каждого гранта составит 100 тысяч рублей.

Конкурс на получение грантов губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности в 2018 году будет объявлен 1 декабря 2017 года.

 

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