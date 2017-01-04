В Мурманской области значительно выросли объёмы перевозки грузов морским и автомобильным транспортом

Министерства экономического развития Мурманской области в конце 2016 года подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года и оценке основных показателей за этот период.

Как сообщает ведомство, в январе-ноябре 2016 года организациями транспорта Мурманской области перевезено 32,1 млн тонн различных грузов, что на 12,1% превышает уровень января-ноября 2015 года за счёт наращивания грузоперевозок всеми видами транспорта.

Объём перевозки грузов железнодорожным транспортом сложился выше уровня аналогичного периода прошлого года (рост на 9,3%) в связи с увеличением перевозок апатитового концентрата на 7,7% и железной руды на 14,4%.

На морском транспорте сохраняется положительная динамика: объём перевозимых грузов увеличился в 1,2 раза, что обусловлено ростом экспортных грузоперевозок, а также наращиванием объёмов в каботажном виде плавания (перевозка грузов для целей строительства порта Сабетта на полуострове Ямал, а также нефти Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения).

Значительный рост грузоперевозок воздушным транспортом по итогам 11 месяцев текущего года (более чем в 1,6 раза) связан с использованием воздушных судов (вертолётов) большей вместимости.

Автомобильным транспортом перевезено грузов в 1,3 раза больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.