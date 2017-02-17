В рамках Года экологии в России в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке открылась комплексная выставка «Экология и творчество». На открытии присутствовали педагоги дополнительного образования и библиотекари.

Первыми посетителями выставки стали мурманчане – дети и родители из общественной организации «Радуга», объединяющей многодетные семьи и семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники дошкольного учреждения № 78.

На выставке представлены работы ребят из экологической творческой мастерской библиотеки, которая родилась из экологической акции «Спасем дерево на земле», работы юных авторов из творческого объединения «Азбука экологии» мурманской гимназии № 3, поделки читателей библиотеки, рисунки и плакаты обучающихся Детской школы искусств № 1 города Мурманска.

Выставка состоит из трёх разделов: художественный вернисаж «Заповедная красота Севера», плакаты «Сохраним хрупкую красоту земли» и экспозиция за стеклом «Экология и творчество». В поделках юных авторов использованы вторичные материалы: пластмасса, остатки ниток, тесьмы, проволока, исписанная бумага, старые журналы и газеты, коробочки.

Библиотекари также провели обзоры для посетителей по выставке и рассказали о представленных на ней работах.