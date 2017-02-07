В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке открылась персональная выставка Юрия Еремина «Саамская сказка»

В Международный день саамов в областной детско-юношеской библиотеке открылась персональная выставка мурманского художника Юрия Ерёмина.

На выставке «Саамская сказка художника Еремина» представлено 14 картин, написанных по мотивам саамских сказок. Посетители библиотеки смогли увидеть картины «Дочь солнца», «Оленья сказка», «Как братья сестру выручали», «Нарядная старуха», «Росомаха Маша», «Чахкли», «Сказание о Гирвасозере» и другие работы, а также познакомиться с художником.

Наша справка:

Ерёмин Юрий Николаевич – мурманский художник, дизайнер и книжный иллюстратор, участник областных, зональных выставок.

Родился 19 июля 1960 года, в 1980 году с отличием окончил Ивановское художественное училище, отделение художественное оформление. Дипломный проект Юрия Ерёмина – фирменный стиль завода «КАМАЗ».

С 1980 года живёт и работает в Мурманске.

Юрием Ерёминым разработано более 400 фирменных и товарных знаков, оформлено более 30 книг.