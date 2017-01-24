В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке подвели итоги спортивного 2016 года

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Представители администрации детско-юношеской спортивно-адаптивной школы № 15 Мурманска наградили юных спортсменов по итогам 2016 года. Специалисты библиотеки подарили ребятам театрализованную сказку по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Дети познакомились с биографией великого сказочника, помогли Герде в поисках Кая и выполнили все задания Снежной королевы.