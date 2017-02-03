В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошло первое в этом году творческое занятие экологической мастерской

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошло первое в 2017 году творческое занятие экологической мастерской. Все занятия этой мастерской приурочены к Году экологии в России и проходят в рамках акции «Спаси дерево».

Юные умельцы побывали на занятии по изготовлению маленькой елочки из бросовых материалов: остатков цветной и белой бумаги, ярких иллюстраций старых журналов и газет. В начале встречи дети познакомились с творчеством художников-пейзажистов, которые писали живую природу, а затем приступили к изготовлению поделки вместе с педагогом дополнительного образования Центра досуга и творчества Русланой Недозоровой. Она ведет творческие занятия в библиотеке уже второй год в рамках акции «Спаси дерево».

Такие мероприятия влияют на формирование у детей эстетического вкуса и воспитывают бережное отношение к живой природе, формируют умение вторично использовать природные материалы.