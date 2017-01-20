В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится подведение итогов спортивного 2016 года

22 января в 15.00 в актовом зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдёт праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Юных спортсменов Детско-юношеской спортивно-адаптивной школы №15 г. Мурманска ждут поздравления администрации школы и церемония награждения по итогам спортивного 2016 года. Специалисты библиотеки подготовили для ребят театрализованную сказку по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Дети познакомятся с биографией великого сказочника и в игровой форме примут участие в театрализованном действии на сцене.