В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке стартовал Год экологии

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась презентация комплексной тематической выставки «Экология: тревоги и надежды», которая организована в рамках Года экологии в России и Года особо охраняемых природных территорий.

С приветственным словом к посетителям обратился Валерий Якуш - начальник отдела экологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области, который охарактеризовал экологическую ситуацию в Мурманском регионе, обозначил необходимость разумного сочетания работы промышленных предприятий и охраны окружающей среды.

Специалист библиотеки рассказала присутствующим о разделах экспозиции и их наполнении, обратив особое внимание на творчество детей-участников Международного конкурса детской рукописной книги. На примере «Энциклопедии заповедных мест России и ближнего зарубежья» библиотекарь познакомила участников мероприятия с новой информационной технологией - дополненной реальностью, которая впервые была использована в библиотеке. Посетители также узнали факты, связанные с экологическими проблемами современности, оформленные в виде ЭКОквилта на настольной демо-панели.

Полноправными партнерами старта Года экологии стали творческие коллективы Дома детского творчества имени А. Бредова, а великолепное дефиле костюмов с украшениями из природного материала продемонстрировали юные участницы Театра моды. Большой интерес у гостей праздника вызвал экологический квест «Час на спасение», который прошел в рамках открытия комплексной тематической выставки, которая будет экспонироваться в течение года.