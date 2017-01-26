28 января в 17.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт «Аве Мария и шедевры барокко».

В исполнении артистов из Санкт-Петербурга Галины Сидоренко (меццо-сопрано) и Даниэля Зарецкого (орган) прозвучат музыкальные произведения Иоганна Баха, Сезара Франка, Джузеппе Верди и других композиторов.

Заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Галина Сидоренко - петербургская оперная певица, обладательница блистательного меццо-сопрано, получившая признание как на лучших оперных сценах мира, так и на концертной эстраде.

Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий является лауреатом международных конкурсов органистов, профессором Санкт-Петербургского государственного университета, заведующим кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории. Целый ряд учеников Даниэля Зарецкого - лауреаты престижных международных и всероссийских конкурсов.