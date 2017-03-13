Сегодня в Мурманской областной научной библиотеке начинаются мероприятия, посвященные Всемирному дню потребителя, который отмечается 15 марта.

В ходе лекции-презентации «Потребитель, знай свои права!» пользователи узнают об основных правах, закрепленных в законе «О защите прав потребителей». Деловая игра смоделирует конкретные ситуации и подскажет участникам способы решения спорных вопросов, возникающих в ходе нарушения потребительских прав. Специалисты библиотеки проведут индивидуальные консультации по работе со справочно-правовыми базами.

Для учащихся Мурманского колледжа экономики и информационных технологий 15 марта специалисты библиотеки проведут выездную деловую игру по обучению навыкам грамотного потребителя.

Мероприятия, посвященные Всемирному дню потребителя, продлятся до 16 марта.