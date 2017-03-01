В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация издания, посвященного Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кононову

Перед началом встречи все участники смогли услышать песни военной поры, которые проигрывались на патефоне, а также познакомиться с артефактами военного времени и выставкой книг из фондов областной научной библиотеки, вышедших в годы Великой Отечественной войны.

Вспомнить о жизни и подвиге героя пришли представители Управления Судебного департамента в Мурманской области судейского сообщества региона, студенты и кадеты.

Новое издание представили Александр Ковалев, заместитель начальника Управления Судебного департамента в Мурманской области, Сергей Седых, председатель Первомайского районного суда г.Мурманска, председатель Совета Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей», Александр Стрижак, и.о. начальника Управления Судебного департамента в Мурманской области. Все выступающие говорили о важности сохранения памяти о земляке.

Своими воспоминаниями о жизни семьи в послевоенное время поделилась внучка Николая Ивановича – Татьяна Фаюк. Слова признательности авторам издания выразила главный специалист Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ольга Левша. Музыкальным подарком участникам встречи стали военные песни в исполнении клуба «Гравицапа» под руководством Надежды Ишкуловой.

Издание «Норма его жизни. Народный судья 7-го участка г.Мурманска Герой Советского Союза Кононов Николай Иванович» опубликовано в электронной библиотеке «Кольский Север» в разделе «Книги о войне».