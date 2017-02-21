В Мурманской областной научной библиотеке состоялась вторая лекция из цикла «Край, в котором я живу». Тема второй встречи - «Фиторазнообразие Мурманской области или что растёт на Кольской земле?»

Лекцию провёл Евгений Боровичев - сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской академии наук, член Русского ботанического общества.

Слушатели узнали о бриологии - науке, изучающей мхи. Евгений Александрович рассказал о разнообразии мхов и лишайников, о редких растениях на нашей северной земле, а также ответил на вопросы присутствующих. Лектор отметил наиболее авторитетные труды, посвященные флоре Мурманской области, назвал имена ученых, внесших большой вклад в изучение растений Заполярья.

Участникам встречи была предложена выставка изданий из фонда библиотеки, посвящённая растениям Кольского полуострова.