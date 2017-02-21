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Мурманская область. Арктика21.02.17 17:15

В Мурманской областной научной библиотеке состоялся юбилейный вечер фотохудожника Юрия Михайловича Левина

В Мурманской областной научной библиотеке состоялся творческий вечер Юрия Михайловича Левина - известного мурманского фотографа, лауреата премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства г. Мурманска», премии Ассоциации творческих союзов Мурманска.

Юрий Михайлович - участник и призер многих российских и зарубежных фотовыставок, а также составитель четырех поэтических фотоальбомов «Я люблю мое Заполярье...», «Здесь мой причал», «От моря Баренца до моря Белого» и «Объяснение в любви».

Поздравить фотомастера пришли многочисленные друзья и коллеги, фотокорреспонденты, журналисты, писатели, поэты, музыканты, родные и близкие, почитатели его таланта. От имени губернатора Мурманской области, Мурманской областной думы и комитета по культуре и искусству Мурманской области юбиляра поздравил заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников.

С поздравлениями и теплыми пожеланиями выступили заместитель директора Мурманской областной научной библиотеки Людмила Кондратенко, председатель правления Мурманской областной организации Союза журналистов России Николай Бакшевников, председатель Ассоциации творческих союзов Мурманска член Союза российских писателей Борис Блинов, почётный гражданин Мурманска Владимир Горячкин.

Ветеран телевидения Елена Осташина поделилась воспоминаниями о совместной работе на Мурманской студии телевидения, а мастер художественного слова Андрей Бобров о сотрудничестве в Мурманском областном драматическом театре. Известный мурманский поэт Николай Колычев прочел свои новые стихи, посвященные юбиляру. На вечере также прозвучали песни в исполнении мурманских музыкантов Александра Базанова и Екатерины Ефремовой.

Вечер завершился открытием фотовыставки Юрия Левина «Понемногу обо всем», на которой были представлены самые любимые и дорогие автору работы.

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