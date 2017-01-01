В Мурманскую область приходят холода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в тыловой части циклона: пройдёт снег, на севере области сохранится порывистый ветер, температура воздуха постепенно понизится до -5-10°, при прояснениях до -15-20°.

2-3 января ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха -10-15º, при прояснении -20-25º в течение суток. Гололедица.