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Мурманская область. Арктика01.01.17 18:00

В Мурманскую область приходят холода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в тыловой части циклона: пройдёт снег, на севере области сохранится порывистый ветер, температура воздуха постепенно понизится до -5-10°, при прояснениях до -15-20°. 

2-3 января ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха -10-15º, при прояснении  -20-25º в течение суток. Гололедица.

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