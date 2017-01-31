В Мурманскую область пришли холод и ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет юго-западная периферия циклона с центром в Карском море. По Мурманской области ожидается временами снег, на севере области сильный порывистый ветер, ожидается понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер западный, северо-западный сильный, днём на юге умеренный. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -16-21° в течение суток. Гололедица.

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На 31 января толщина льда на большинстве рек и водоёмов Кольского полуострова равна 30-55 см, что меньше нормы и прошлого года на 2-20 см.