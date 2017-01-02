В Мурманскую область пришли холода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в тыловой части циклона: пройдёт снег, на севере области сохранится порывистый ветер, температура воздуха постепенно понизится до -5-10°, при прояснениях до -30°.

Завтра в Мурманской области будет облачность переменная. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха -15-20º, при прояснении -25-30º в течение суток. Гололедица.