В Мурманскую область спешат метели

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Мурманской области определяет поле пониженного атмосферного давления. В нашем регионе ожидается снег различной интенсивности. Этой ночью ожидается ясная погода, температура -12..14°. Давление заметно ниже нормы.

4 марта в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, сильный снег, метель; ночью и днём -2..-4°, ветер северо-восточный, сильный, порывы до 17 м/с. Возможна слабая геомагнитная буря.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Днём переменная облачность, сильный туман. Давление немного ниже нормы. Возможна слабая геомагнитная буря.

Местами снег. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -15-20º, днём -4-9°. Гололедица.