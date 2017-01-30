В Мурманскую область возвращается холод

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 января - 1 февраля погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия циклона с центром в Карском море. По Мурманской области ожидается временами снег, 31 января на севере области сильный порывистый ветер. 31 января преобладающая температура воздуха -4-9° местами при прояснениях понижение до -14-19°. 1 февраля ожидается понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный, западный на севере сильный, на юге умеренный. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях -14-19° в течение суток. Гололедица.