В Мурманскую область возвращаются холода

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 -24 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -3-8°, при прояснениях -10-15°, ночью 23 декабря в центральных районах области понижение до -16-20°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях до -15º в течение суток. Гололедица, местами сильная.