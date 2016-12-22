Мурманская область. Арктика22.12.16 18:02
В Мурманскую область возвращаются холода
Как сообщает Мурманское УГМС, 23 -24 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -3-8°, при прояснениях -10-15°, ночью 23 декабря в центральных районах области понижение до -16-20°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях до -15º в течение суток. Гололедица, местами сильная.
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