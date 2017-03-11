В Мурманскую область заглядывает весна

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период в нашем регионе будет преобладать облачная и ветреная погода, а температура воздуха несколько превысит климатические нормы.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью -4-9º, при прояснениях до -14º, днём от 0 до -5º. Гололедица.