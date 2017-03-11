Мурманская область. Арктика11.03.17 08:30
В Никеле прошли региональные мастер-классы для преподавателей школ искусств
Мурманский колледж искусств организовал региональные мастер-классы для преподавателей детских школ искусств, которые прошли на базе Детской художественной школе № 1 п. Никель.
В течение целого дня шли мастер-классы по работе акварелью, мастихином, росписи по дереву, гончарному делу и валянию из шерсти. Участники встречи познакомились с материалами и инструментами, необходимыми для выполнения заданий, а также получили сведения о способах и приёмах выполнения работ. В процессе работы преподаватели устраняли недочеты, исправляли ошибки, узнавали новые сведения по отделке и дальнейшему завершению работ. У всех участников получились интересные и продуманные работы.
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