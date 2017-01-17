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Мурманская область. Арктика17.01.17 16:00

В Никеле состоялось открытие визит-центра заповедника «Пасвик» – самого молодого заповедника Кольского полуострова

В церемонии открытия современной площадки экологического образования и просвещения приняли участие специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, глава региона, вице-президент – статс-секретарь – руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления компании «Норникель» Елена Безденежных, сотрудники заповедника и экологи.

Специалисты «Пасвика», созданного четверть века назад, ведут работу по сохранению и изучению уникальных экосистем Севера, разностороннюю просветительскую деятельность. Комфортный, современный визит-центр, который сегодня гостеприимно открыл свои двери, позволит поднять её на более высокий уровень, отмечали официальные гости на церемонии открытия центра.

«Визит-центр сможет принимать российских и иностранных учёных. Но самое главное – это жители Никеля, которые будут сюда приходить», – сказал Сергей Иванов.

Значение визит-центра для жителей Никеля отметил и один из инициаторов проекта по его созданию – Сергей Донской. Благодаря его активной поддержке удалось получить федеральное финансирование на приобретение здания.

«Символично, что мы открываем визит-центр в Год экологии. Это очень удачное решение, красивый визит-центр, выделяющийся в городе. Я уверен, люди сюда потянутся, надо только создать атмосферу», – заявил Сергей Донской.

Елена Безденежных назвала создание визит-центра хорошим примером государственно-частного партнёрства и важным для предприятия социальным экологическим проектом.

В Мурманской области сегодня насчитывается более 70 заповедных территорий федерального, регионального и местного значения. Суммарно они занимают 12,5% площади региона. До конца года запланировано появление на карте области новых заповедных уголков – национального парка «Хибины» и природного парка «Кораблекк».

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