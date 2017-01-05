В ночь на Рождество мурманчан согреют чаем

В ночь празднования Рождества Христова, 6 января с 21.00 до 1.00 возле храма «Спас-на-Водах» будет работать полевая кухня, где все желающие смогут получить горячий чай. Решение об организации такого пункта принято администрацией города Мурманска совместно с Управлением МЧС России по Мурманской области с учётом сильных морозов, которые установились в Мурманске.

Напомним, ранее глава МЧС России Владимир Пучков предложил в условиях низкой температуры воздуха развернуть полевые кухни в Москве в местах массовых новогодних гуляний.