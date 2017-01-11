В ночь на старый Новый год на горнолыжном комплексе «Салма» пройдёт Международный турнир по горным лыжам и сноуборду на призы директора Кольской АЭС

13 января на горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» состоится XI Международный турнир по горным лыжам и сноуборду на призы директора Кольской АЭС и концерна «Росэнергоатом».

Уже 13 лет команды Балаковской, Калининской, Кольской, Ленинградской АЭС, центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и спортсмены из Кировска, Апатитов, Мончегорска, Мурманска соберутся на комплексе «Салма» в ночь на старый Новый год. Старты пройдут в ночное время при искусственном освещении. По окончанию состязаний организуется праздничное катание.

Соревнования посвящены дню рождения бывшего директора Кольской АЭС Юрия Васильевича Коломцева. Первоначально в директорских соревнованиях принимали участие работники станции и полярнозоринцы. Затем к полярнозоринским спортсменам присоединились спортсмены-любители из городов Мурманской области, а также коллеги с других атомных станций России. Каждый год в соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов.

Старт соревнований - в 18.30 13 января.