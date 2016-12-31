В новый год Мурманская область входит с сильным северным ветром

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 января Кольский полуостров окажется в тыловой части этого циклона: пройдёт снег, на севере области сохранится порывистый ветер, температура воздуха постепенно понизится до -5-10°, при прояснениях до -15-20°.

2-3 января ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северный ночью сильный, днём умеренный, поземок. Температура воздуха -5-10º, при прояснениях -12-17º в течение суток. Гололедица.