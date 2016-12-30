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Мурманская область. Арктика30.12.16 16:36

В ноябре объём промышленного производства в Мурманской области снизился на 1,3%

Министерства экономического развития Мурманской области  в конце года подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2016 года.

Как сообщает ведомство, в  январе-ноябре 2016 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 103,4% относительно соответствующего периода 2015 года (в среднем по России – 100,8%).

В ноябре по сравнению с ноябрем 2015 года уровень производства вырос на 17,4% (в среднем по России – на 2,7%). По отношению к предыдущему месяцу объём промышленного производства снизился на 1,3% (в среднем по России – рост на 2,7%).

В январе-ноябре 2016 года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 113,7 млрд рублей (119,2% к аналогичному периоду 2015 года в действующих ценах). На увеличение объёмов отгрузки повлияло повышение цен на продукцию, наряду с ростом производства.

Индекс производства составил 106,8% к январю-ноябрю 2015 года (в среднем по России – 102,4%). Цены производителей выросли на 12,2%.

В отчётном периоде вследствие продолжающейся реализации инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых увеличилось производство железорудного (106,8%), апатитового (107%), нефелинового (101,2%) и лопаритового (101,7%) концентратов, нерудных строительных материалов (110,5%).

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