В н.п.Высокий канализационные отходы попали в Пермусозеро, являющееся источником питьевой воды

Прокуратурой г.Оленегорска проведена проверка соблюдения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ при эксплуатации сетей водоотведения, расположенных в н.п. Высокий.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства РФ об охране окружающей среды в деятельности МУП «Оленегорские тепловые сети» (МУП «ОТС») в части ненадлежащего обслуживания сетей водоотведения в н.п. Высокий, приводящего к повышению воздействия негативных факторов на окружающую среду.

Так, выявлен факт утечки сточных вод из канализационного колодца в лесном массиве в районе ул.Гвардейской в н.п.Высокий. Места утечек сточных вод из канализационных колодцев в н.п.Высокий располагаются вблизи озера Пермусозера, которое является источником питьевой воды для населения муниципального образования город Оленегорск (в том числе, и для жителей н.п. Высокий).

Непринятием МУП «ОТС» своевременных и достаточных мер для устранения и недопущения впредь аварийных ситуаций на сетях водоотведения в н.п. Высокий не обеспечивается соблюдение устанавливаемых законодательством требований к охране объектов окружающей среды, что приводит к возникновению риска повышенного негативного воздействия на здоровье населения.

По результатам проверки прокуратурой города в адрес главы города Оленегорска внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, а также возбуждено 2 дела об административном правонарушении в отношении директора МУП «ОТС» и в отношении МУП «ОТС» в качестве юридического лица, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3 КоАП РФ.