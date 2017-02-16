18 февраля в 13.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт акция «Молодая семья». В рамках акции состоится традиционный областной конкурс молодых семей «В гостях у Гименея».

В этом году участники из городов Мурманск, Североморск, Кола, Полярный и поселка Сафоново представят на суд жюри визитные карточки, во время которых расскажут о своих семьях и увлечениях в творческих формах. В ходе игры по станциям «Ключи от семейного счастья» конкурсанты выполнят задания творческого, интеллектуального и спортивного характеров.

Участники акции будут награждены памятными дипломами и сувенирами. По итогам работы жюри конкурса «В гостях у Гименея» участникам присуждаются дипломы за I, II, III место.

В 16.00 состоится фестиваль клубов молодых семей, в котором примут участие клубы молодых семей и организации по работе с молодыми семьями Мурманской области. На развлекательной программе «Когда сердца живут одной судьбой» участники представят визитные карточки в творческой форме, отражающие их деятельность за 2016 год.

Мероприятие направлено на укрепление института молодой семьи и престижа семейной жизни, пропаганду семейных ценностей в молодежной среде, а также на развитие и поддержку творческой инициативы клубов молодых семей.