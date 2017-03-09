Мурманская область. Арктика09.03.17 10:13
В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет игра Мурманской лиги КВН
11 марта в 18.00 на сцене областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт игра Мурманской лиги КВН.
В этом году состязаться в юморе будут команды «Такие мы», «Филфак», «Морская академия», «Крали&М», «Шпроты», «Для вас», «Молодежь Заполярья», «Непохожие» и «Stand up» из Мурманска, команда «Регион 51» из Апатитов, «Суровые парни» из поселка Спутник, «Стиляги МЧС» из ЗАТО Александровска, а также петрозаводская «Глазунья», архангельская «Сборная СГМУ» и ленинградская команда «Онегин».
Неизменный ведущий - капитан команды Высшей лиги КВН «Сборная города Мурманска», трижды финалист Высшей лиги КВН Герман Иванов.
Комментарии
Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ПолитбарометрПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Нам интересно Ваше мнение08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 115 человек
-Скоро в эфире14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиМедработники «не жалуются», но им всё равно в 2018 году зарплату повысят – Владимир Путин обещаетДоход свыше 1 млн рублей в 2016 году имел 21 житель флотской столицы-PRO ВалютуРубль «хорошо потратился» на 8 МартаДоллар снизился на 7 копеек, евро – на 15 копеек-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилейКольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 мартаПлановые отключения в Мурманске на 7 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин