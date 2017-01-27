29 января в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

В этом году в фестивале примут участие представители национальных объединений и культурных национальных центров, фольклорные коллективы, творческие объединения и группы этнокультурных направлений из городов Мурманск, Кола, Апатиты, Заозерск, Мончегорск, села Ловозеро и ЗАТО Видяево.

Во время красочного концерта участники исполнят свои творческие номера, отражающие культуру каждого народа: саамского, молдавского, немецкого, японского, литовского и многих других. Начало концерта - в 14.00.

В рамках фестиваля в 13.00 откроется выставка декоративно-прикладного творчества, на которой будут представлены национальные костюмы. Участники расскажут о быте, обычаях и традициях того или иного народа, сыграют на национальных инструментах, исполнят песни и прочтут стихи.

Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию традиционных культур народов, проживающих на территории Мурманской области, как части универсального культурного наследия.