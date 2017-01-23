2 февраля в 19.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» в память о жертвах крушения самолёта Ту-154 над Чёрным морем.

Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота с участием ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы областного Дворца почтут память артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

В программе концерта прозвучат известные песни: «Священная война», «Катюша», «Смуглянка», «Ах, ты степь широкая», «Прощайте, скалистые горы», «Дорогой длинною» и многие другие.

В ходе концерта также будет организован сбор благотворительных пожертвований. Собранные средства передадут для оставшегося без попечения родителей Артёма - сына погибших артистов балета Олега и Екатерины Корзановых, которому в феврале исполнится четыре года.

Вход на благотворительный вечер по пригласительным билетам. Их можно получить в североморском Доме офицеров Северного флота (8(81537) 6-12-27) или в кассе мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.