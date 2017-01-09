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Мурманская область. Арктика09.01.17 08:32

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится открытие фотовыставки «Чернобыльская деревня»

11 января в 18.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова  состоится открытие фотовыставки «Чернобыльская деревня» члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко.

В 1990 году после восьмилетнего перерыва автор работ Александр Степаненко побывал на своей родине в посёлке Киселёвке Могилевской области и посмотрел, как живут люди после Черобыльской катастрофы. В деревенском укладе ничего не изменилось: рожают детей, пашут поля, а вечером под вербами у костра веселится молодёжь, только за огородами появились знаки «Радиоактивность. Опасная зона!».

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