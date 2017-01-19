21 января в 16.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится творческий вечер «Мы здесь» участниц клуба авторской песни «Пять углов» Елены Фоминой и Ольги Феофановой.

В исполнении Елены Фоминой прозвучат «Авторские песни и сказки», а Ольга Феофанова представит вниманию зрителей музыкально-поэтическую композицию «Мелодика Севера: посвящение Мурманску», в которой прозвучат стихи заполярных авторов Алексея Полуботы, Виктора Тимофеева, Галины Сиротинской и многих других. Гости вечера также услышат песни Елены Фоминой, Олега Сюсюры, Юрия Хабарова и Андрея Королева.