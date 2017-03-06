В областном Дворце культуры имени Кирова состоялся конкурс «Мисс Обаяние»

В этом году областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние» собрал 11 участниц из общественных организаций, коррекционных школ и отделений дневного пребывания инвалидов региона. В соответствии с темой турнира – «О, славься, Греция и Древние Афины» – конкурсантки подготовили свои выступления на основе мифов и легенд Древней Греции. Девушки представили членам жюри и зрителям «визитные карточки», стихотворения, песни, танцевальные номера и театральные зарисовки.

Каждая участница была удостоена специального диплома. В номинации «Очарование» диплом был вручен Татьяне Чудной из Оленегорска, в номинации «Улыбка» – Ксении Барсуковой из Кировска, в номинации «Грация» – мурманчанке Олесе Юхиной.

Специальными дипломами в номинации «Оригинальность» наградили Анастасию Чикачкову из Мончегорска и Викторию Рыжих из села Алакуртти, в номинации «Восхищение» – Надежду Никулину из поселка Кильдинстрой, а в номинации «Скромность» – Ирину Московкину из Оленегорска.

Обладательницами дипломов в номинации «Артистичность» стали Елена Афанасьева из поселка Приречный и Елена Натока из поселка Ревда, в номинации «Решительность» – Фидан Джафарова из Североморска, а в номинации «Элегантность» – Анастасия Будгусаим из Оленегорска.

Победительницами областного конкурса среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние» стали сразу две девушки – мурманчанка Олеся Юхина и Анастасия Чикачкова из Мончегорска.