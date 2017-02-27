В Областном краеведческом музее состоялось заседание Мурманского телевизионного клуба, посвященное Дню защитника Отечества

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось очередное заседание Мурманского телевизионного клуба, посвященное Дню защитника Отечества. Организаторы клуба, телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, представили киноленту «Солдатские мемуары», посвященную ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в том числе Ивану Алексеевичу Бородулину, Полному кавалеру ордена Славы, Почётному гражданину города-героя Мурманска.

Почётным гостем клуба стала автор показанного фильма Тамара Верещагина, бывший корреспондент отдела информации газеты «Полярная правда», в прошлом сотрудник ГТРК «Мурман». Журналистка видела и общалась со всеми ветеранами, которым посвящена кинолента.

На заседании телеклуба северяне обсудили особенности съёмки фильма, а также судьбы людей - героев киноленты. Каждый гость встречи смог высказать слова благодарности, поделиться воспоминаниями о своих родственниках-фронтовиках, исполнить песню военных лет или рассказать стихотворение.

Сюрпризом для участников встречи стали уникальные фотографии, посвященные посещению посёлка Сафоново военным корреспондентом времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Евгением Халдеем. Фоторяд был подготовлен неслучайно – в этом году исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого фотографа.