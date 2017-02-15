В областной детско-юношеской библиотеке откроется выставка «Экология и творчество»

16 февраля в рамках Года экологии в России в отделе литературы по искусству Мурманской областной детско-юношеской библиотеки откроется комплексная выставка «Экология и творчество».

Выставка состоит из трёх разделов: художественный вернисаж «Заповедная красота Севера», плакаты «Сохраним хрупкую красоту земли» и экспозиция за стеклом «Экология и творчество».

На выставке будут представлены работы экологической творческой мастерской библиотеки, учащихся гимназии № 3, поделки читателей библиотеки, рисунки, плакаты воспитанников Детской школы искусств № 1 города Мурманска. В поделках юных авторов использованы вторичные материалы: пластмасса, остатки ниток, тесьмы, проволока, исписанная бумага, старые журналы и газеты, коробочки.

Выставка будет работать до 20 марта.