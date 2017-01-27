ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Море – берегу, или У рыбаков Северного бассейна штиля почти не бываетВ 2016 году почти четверть трудоспособного населения поменяла работу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.01.17 17:36

В областной детско-юношеской библиотеке представили краеведческие новинки

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошли традиционные краеведческие премьеры.

Читателям были представлены новые книги писателей и поэтов Кольского полуострова, фотоальбомы, выпущенные к 100-летнему юбилею города Мурманска, книги об истории и освоении Арктики, о моряках и капитанах, литература для детей и подростков, а так же издания краеведческого отдела библиотеки.

Гостями краеведческих премьер стали писатели и поэты Николай Колычев, Татьяна Березюк, Екатерина Панфилова, Алевтина Самсыка, фотохудожник Михаил Славин, а также директор Мурманского книжного издательства Игорь Циркунов. Они рассказали о своих новых книгах и поделились творческими планами.

Участники мероприятия познакомились с новым поэтическим сборником Николая Колычева «Весна грядущая», проиллюстрированным художником Анатолием Сергиенко, книгами Екатерины Яковлевой «Дай мне целое», Андрея Анипко «Флейта», Александра Алхимчикова «Как много хочется сказать», Алевтины Самсыка «С любовью к Мурманску», а также с изданиями, посвященными истории освоения Арктики, и вышедшими совсем недавно книгами и брошюрами Фонда сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга».

Особый интерес слушателей вызвали фотоальбомы, изданные к юбилею заполярной столицы: «Сто страниц истории к 100-летию Мурманска», «Объяснение в любви…», «Мой милый город, как тебя люблю!». Были представлены отрывки видеофильма «Мурманск», выпущенного к 100-летнему юбилею города.

Для маленьких читателей был подготовлен обзор новинок детской литературы – это книги Олега Бундура «Навстречу белому медведю», «Царское море», «Крымские каникулы», Николая Колычева «Нюфацей Бэч», Екатерины Панфиловой «Сказка про маленький синий вертолет» и «Кот-вертолет», Александра Архангельского «Я белый медведь» и Татьяны Березюк «Новогодняя история, которая началась весной».

Были представлены пособия, подготовленные и выпущенные краеведческим отделом Мурманской областной детско-юношеской библиотеки: «Достопримечательности Мурманска», «Мемориальные доски», «Памятники города Мурманска», «День славянской письменности и культуры».

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
21.01.17: Дональд Трамп, президент США, после инаугурации вошёл в Белый дом. Какое значение для вас имеет событие мирового значения, если судить по реакции СМИ?Проголосовало: 475 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиТого, чего хотят пенсионеры, они не получатВ 2016 году цены промпроизводителей РФ выросли на 7,4%-PRO ВалютуДоллар укрепился на 68 копеек, евро – почти на 32 копейкиРубль незначительно дорожает к уровням закрытия на фоне стабильной нефти-PRO ЭнергетикуКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконитьПредставители муниципалитетов «слетелись» на свет в Мончегорск-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 и 30 январяКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения