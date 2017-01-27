В областной детско-юношеской библиотеке представили краеведческие новинки

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошли традиционные краеведческие премьеры.

Читателям были представлены новые книги писателей и поэтов Кольского полуострова, фотоальбомы, выпущенные к 100-летнему юбилею города Мурманска, книги об истории и освоении Арктики, о моряках и капитанах, литература для детей и подростков, а так же издания краеведческого отдела библиотеки.

Гостями краеведческих премьер стали писатели и поэты Николай Колычев, Татьяна Березюк, Екатерина Панфилова, Алевтина Самсыка, фотохудожник Михаил Славин, а также директор Мурманского книжного издательства Игорь Циркунов. Они рассказали о своих новых книгах и поделились творческими планами.

Участники мероприятия познакомились с новым поэтическим сборником Николая Колычева «Весна грядущая», проиллюстрированным художником Анатолием Сергиенко, книгами Екатерины Яковлевой «Дай мне целое», Андрея Анипко «Флейта», Александра Алхимчикова «Как много хочется сказать», Алевтины Самсыка «С любовью к Мурманску», а также с изданиями, посвященными истории освоения Арктики, и вышедшими совсем недавно книгами и брошюрами Фонда сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга».

Особый интерес слушателей вызвали фотоальбомы, изданные к юбилею заполярной столицы: «Сто страниц истории к 100-летию Мурманска», «Объяснение в любви…», «Мой милый город, как тебя люблю!». Были представлены отрывки видеофильма «Мурманск», выпущенного к 100-летнему юбилею города.

Для маленьких читателей был подготовлен обзор новинок детской литературы – это книги Олега Бундура «Навстречу белому медведю», «Царское море», «Крымские каникулы», Николая Колычева «Нюфацей Бэч», Екатерины Панфиловой «Сказка про маленький синий вертолет» и «Кот-вертолет», Александра Архангельского «Я белый медведь» и Татьяны Березюк «Новогодняя история, которая началась весной».

Были представлены пособия, подготовленные и выпущенные краеведческим отделом Мурманской областной детско-юношеской библиотеки: «Достопримечательности Мурманска», «Мемориальные доски», «Памятники города Мурманска», «День славянской письменности и культуры».