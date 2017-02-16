В областной детско-юношеской библиотеке состоится заседание клуба «Знакомьтесь – юристы»

19 февраля в 12.00 в областной детско-юношеской библиотеке состоится очередное заседание клуба «Знакомьтесь – юристы».

Мурманские старшеклассники встретятся с сотрудниками Военной прокуратуры, которые расскажут о её структуре и функциях. Молодые мурманчане получат возможность задать вопросы об особенностях работы военных прокуроров и о значении прокуратуры для Вооруженных сил Российской Федерации.

Сотрудники библиотеки познакомят участников мероприятия с выставкой «Правоохранительные органы России».