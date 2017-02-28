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Мурманская область. Арктика28.02.17 17:38

В областной думе прошла презентация выставки детской рукописной книги

«Детское рукописное чудо» – так называется выставка, организованная Мурманской областной детско-юношеской библиотекой, инициатором международного конкурса детской рукописной книги. На ней представлены работы, созданные юными писателями – участниками конкурса. Ежегодно в конкурсе принимает участие около 5 тысяч ребят. За 20 лет существования в проекте, который активно поддерживают власти разных уровней, приняли участие свыше 30 тысяч юных авторов. Выставка постоянно путешествует по миру и нашей стране.

– Было приложено немало усилий, чтобы конкурс стал узнаваемым, обрёл своё «лицо», и привлекал к участию большое количество молодых талантливых ребят практически из всех муниципальных образований Мурманской области, а также из других регионов России и из-за рубежа, – подчеркнула председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил разнообразие представленных экспонатов, мастерство юных авторов, которые создавали такие шедевры не без помощи взрослых. И здесь важно то, что это не только совместный интеллектуальный труд, но и дополнительный стимул к общению с детьми, сотрудничеству, установлению доверительных отношений.

Спикер также обратил внимание на тематику представленных творческих работ, среди которых немало книг, посвященных подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне, жизни и быту коренных жителей Кольского полуострова, столетнему юбилею города Мурманска.

– Считаю очень важным, что конкурс нацелен на патриотическое воспитание молодого поколения, формирование интереса к истории своей страны и малой родины. Уверен, что проект подарит нашей области, нашей стране еще много новых ярких талантов!

От имени Мурманской областной думы Сергей Дубовой поблагодарил авторов за интересную, содержательную и яркую презентацию и вручил коллективу Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Благодарственное письмо Мурманской областной думы за организацию и осуществление в течение 20 лет массового детского творческого проекта «Международный конкурс детской рукописной книги».

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